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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.24 12:00

Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере

Ещё одна причина возможного кадрового дефицита в сфере – это отношение самих соискателей. Так, согласно опросу hh.ru местные жители считают сферу ЖКХ наименее престижной с точки зрения трудоустройства.

Эксперты hh.ru в преддверии «горячего» осенне-зимнего сезона, когда работодатели из ЖКХ-сферы традиционно укрепляют свои коллективы новыми работниками, решили выяснить, готов ли мурманский рынок труда к повышенному спросу на дворников, водителей уборочной техники и других специалистов коммунального хозяйства.  

Кого не хватает в ЖКХ-сфере Мурманской области?

«Ситуация в ЖКХ-сфере северного региона с точки зрения кадрового потенциала оставляет желать лучшего. Так, на данный момент мы видим, что средний уровень конкуренции за рабочие в этой сфере среди местных жителей не превышает 2-3 соискателей на одной рабочее место. Это нижний порог нормы, но при этом по целому ряду профессий в ЖКХ-отрасли наблюдается серьёзный дефицит. Так, на рабочие места одних из самых востребованных в осенний сезон машинистов спецтехники сейчас претендуют не более двух кандидатов. Даже на достаточно высокооплачиваемые вакансии сварщиков (порядка 100 тысяч рублей) сейчас тоже откликается не более трёх кандидатов. Такая же картина наблюдается для таких важнейших для ЖКХ профессий как инженер по эксплуатации, электромонтажник, инженер-механик, водитель, дворник и др.», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Какие зарплаты предлагают?

Подобная ситуация может быть вызвана несколькими факторами. Во-первых, предлагаемая зарплата в ЖКХ-сфере Мурманской области сейчас составляет 65,4 тысячи рублей. За год предлагаемый доход вырос на 9,8 тысячи рублей. Это достаточно активный рост, но в сравнении с другими отраслями доход в мурманской ЖКХ-сфере сильно уступает. Например, в нефтегазовой отрасли Мурманской области возможный доход уже приблизился к 151 тысячи рублей, в промышленной сфере – достиг 129 тысяч, а в транспортном секторе – 118 тысяч рублей.

Ещё одна причина возможного кадрового дефицита в сфере – это отношение самих соискателей. Так, согласно опросу hh.ru местные жители считают сферу ЖКХ наименее престижной с точки зрения трудоустройства. Так, самые престижные профессии, по мнению опрошенных, это программист, разработчик, IT-специалист (27%), директор или топ-менеджер (14%), президент (9%), предприниматель (7%) и врач (6%).

Среди наименее престижных профессий в лидерах оказался сразу ряд коммунальных профессий: уборщик/уборщица (17%), разнорабочий (12%), дворник (11%), грузчик (8%).

Более того, среди наименее престижных для трудоустройства отраслей, по мнению опрошенных, на первом месте вышло именно ЖКХ (более 40% респондентов считают, что работать там непрестижно), далее идут государственные организации (30%), образовательные учреждения (28%), розничная торговля (23%), отрасль продуктов питания, гостиницы и рестораны, искусство (по 19%) (наглядно на диаграмме).

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