Ждут ли студентов на работу и какую зарплату готовы платить?

По итогам за весь 2024 год работодатели разместили на hh.ru более 144 тысяч вакансий, доступных молодым специалистам. За последние два года готовность работодателей искать и трудоустраивать молодёжь, судя по динамике подобных вакансий, выросла сразу на 57%.

По итогам за весь 2024 год работодатели разместили на hh.ru более 144 тысяч вакансий, доступных молодым специалистам. За последние два года готовность работодателей искать и трудоустраивать молодёжь, судя по динамике подобных вакансий, выросла сразу на 57%.

Спрос на молодых растёт

Доля вакансий, доступных для молодых специалистов в целом по РФ достигла 12,5% и продолжает расти. Это значит, что каждое десятое предложение о работе доступно студенчеству. Еще два года назад эта доля была на уровне 6%. Наибольшая доля студенческих и молодёжных вакансий по итогам года была сосредоточена в вакансиях работодателей Центрального ФО (19%, или более 65,7 тысячи вакансий). На втором месте по доле предложений о работе для студентов – Приволжский ФО (18%, или более 62 тысяч вакансий), на третьем – Москва (17%, или 59 тысяч) (наглядно на диаграмме 1).

«Молодые соискатели в возрасте от 14 до 24 лет также достаточно активны: по итога за 2024 год на hh.ru было зафиксировано более 975 тысяч активных резюме от данной категории соискателей. Наиболее активна в поисках работы и подработки молодёжь из Москвы (здесь сосредоточено 20% активных резюме). Примечательно, что студенты и молодёжь ПФО оказались на втором месте по желанию найти работу в 2024 год – на регионы Поволжья приходится ещё 17% от всего объёма резюме молодых кандидатов.

Важный тренд 2025 года, который касается и молодёжи – постоянное развитие. Это значит, что с одной стороны, работодатели будут стараться развивать и обучать своих работников (в том числе молодых). Это подтверждают данные опроса hh.ru среду компаний: 21% планируют увеличит бюджет на обучение и переквалификацию персонала. А с другой стороны, сами работники и соискатели будут делать многое для прокачки своих навыков, карьерного трека и компетенций: о планах заниматься развитием карьеры в ходе опроса hh.ru заявили сразу 73% молодых респондентов возрасте от 18 до 24 лет. Ещё 49% будут заниматься саморазвитием, 34% - образованием», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Востребованные профессии и навыки

Самыми насыщенными в вопросе работы для студентов по итогам последнего года оказалась сфера административного персонала – здесь сосредоточена треть (27%) всех молодёжных вакансий. На втором месте по доле вакансий для молодых специалистов – розничная торговля и сфера обслуживания (по 20% вакансий в каждой). Третье место делят общепит\туризм и сфера логистики\доставки (по 16%). А вот стажировку проще всего студентам и молодёжи найти в области автобизнеса, ИТ-сфере, маркетинге и рекламе.

Больше всего вакансий при поиске работы студенты в 2024 году могли найти по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.

Чаще всего по итогам работодатели хотят, чтобы молодой работник был умелым пользователем ПК (это требование встречалось более чем 34 тысяч раз в молодёжных вакансиях). А вот среди «мягких» навыков компании чаще всего упоминают умение работать в команде (есть в более 70 тысяч вакансий), навыки делового общения (более 44 тысяч).

Зарплаты молодых специалистов

По итогам за 2024 год средняя зарплата, которую предлагали студентам выросла до 70,1 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем в 2023 году. При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам теперь доходят до 125 тысяч рублей, что также на 25 тысяч больше, чем за весь 2023 год (наглядно на диаграмме 2).