Желание лёгкой наживы привело на скамью подсудимых

Вынесен приговор Североморского районного суда Мурманской области в отношении бывшего начальника профессионального образовательного учреждения «Североморская автомобильная школа ДОСААФ России» Захара Кочнева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Ранее Управлением ФСБ России по Северному флоту было установлено, что Захар Кочнев, выполняя управленческие функции в указанной организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам автошколы и в целях личного обогащения через знакомых индивидуальных предпринимателей города Североморска организовал сдачу в субаренду помещений, расположенных в торговом центре «Гриф» и находящих в оперативном управлении автошколы, по стоимости, значительно превышающей указанную в договорах аренды цену.

Результаты проведенных сотрудниками органа безопасности оперативно-разыскных мероприятий стали основанием для возбуждения Следственным Управлением СК России по Мурманской области уголовного дела в отношении должностного лица в связи с нанесением ущерба возглавляемой им организации в виде недополученного дохода в размере, превышающем 1,8 млн рублей.

В том числе противоправные действия Захара Кочнева способствовали образованию задолженности автошколы по обязательным целевым отчислениям в ДОСААФ России; направлению денежных средств на развитие учебно-материальной базы организации не в полном объёме; не установлению автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения, приведшему к запрету эксплуатации торгового центра «Гриф».

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, в результате, судом Захару Кочневу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Удовлетворён гражданский иск по взысканию ущерба в пользу профессионального образовательного учреждения «Североморская автомобильная школа ДОСААФ России».

Кочневым подана апелляционная жалоба на решение суда...