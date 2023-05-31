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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.23 12:00

Желанная работа! Топ вакансий на удалёнке с зарплатой до 400000₽. Что там нужно делать?

Аналитики hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий с удалённым форматом работы для жителей Мурманской, в некоторых предложениях сказано, что возможен рост зарплаты.

Исследования hh.ru показывают, что мурманчане всё чаще думают о переходе на удалённую работу. Так, только за последнее время почти 150000 местных жителей указали в своих резюме, что хотят работать вне офиса, например, дома или на даче. Развитию такого формата способствовала пандемия коронавируса. Сейчас работу из дома предлагают большинство компаний по всему миру и в том числе в Мурманской области. Так, за последнее время работодатели разместили на hh.ru более 88000 вакансий с удалённым форматом работы. Это на 66% больше, чем в апреле этого года, а также на 166% больше, чем в мае 2022.

Тимлид в команду «Поиск заказов»

В команду «Поиск заказов» ищут тимлида. Основная задача команды — выстраивать механики, которые помогут специалистам быстро находить интересные заказы. В требования к кандидату входят: уверенное владение TypeScript, Node.js, PHP, MySQL. Также у потенциального тимлида должен быть опыт управления командой разработки: найм, обучение и развитие инженеров, постановка целей и планирование ресурсов. На рабочем месте успешному кандидату нужно будет помогать команде в переносе функционала на новый сервис, разрабатывать новые механики и алгоритмы поиска заказов. Компания обещает возможность работать из любой точки мира, предоставляет ДМС с первого дня работы и др. Работодатель предлагает зарплату от от 350000 до 400000 руб. на руки.

Менеджер по продажам интернет-эквайринга

Такому специалисту готовы платить от 120000 рублей до вычета налогов. От кандидата требуется опыт работы в холодных продажах от 6 месяцев, а также опыт проведения встреч и переговоров на уровне первых лиц. В обязанности работника войдут поиск и привлечение B2B клиентов для подключения интернет-эквайринга и дополнительных продуктов банка, телефонные переговоры, презентации, встречи (в дистанционном формате) с первыми лицами компаний. Компания предлагает зарплату от 120000 рублей до вычета налогов на старте, график 5/2. Из дополнительных преимуществ для работника можно выделить официальное оформление по ТК РФ, ДМС, оплачиваемое дистанционное обучение.

Менеджер по туризму в Танзании

Такому специалисту готовы платить до 105000 рублей на руки, и ему предстоит заниматься приёмом заявок от клиентов, ответами на вопросы о турах в Танзанию, составлением программы, бронированием туров, контролем оплаты и передачей информации руководству в Танзании. От кандидата требуются высокий уровень владения английским языком (не ниже С1), уверенное владение компьютером, самодисциплина, порядочность и коммуникабельность. Работодатель предлагает оплачиваемую стажировку и обучение, 4-недельный оплачиваемый отпуск и гибкий график работы.

Интернет-маркетолог

В компанию из сферы производства требуется интернет-маркетолог. Успешный кандидат должен быть уверенным пользователем инструментов интернет-маркетинга, должен иметь опыт работы с системами сквозной аналитики, контекстной рекламы и SEO-продвижения. Приветствуются знание модели продаж B2B. В обязанности кандидата войдут ведение рекламных кампаний: контекстная реклама, Яндекс карты, SEO продвижение, составление и выполнение ежемесячных согласованных KPI показателей и т.д. Работодатель предлагает чёткую систему грейда по должности, выплату бонусов каждый месяц. Зарплата – от 100000 до 150000 рублей до вычета налогов.

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