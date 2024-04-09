Желающих ездить на работу на самокатах и велосипедах в Москве и Санкт-Петербурге меньше, чем в прошлом году

Желающих использовать самокат и велосипеды для поездок на работу меньше, чем прошлогодней весной. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные жители Москвы и Санкт-Петербурга, имеющие постоянную работу.

3% москвичей и 6% жителей Санкт-Петербурга добираются на работу на велосипеде. В Москве велосипеды для поездки на работу хотели бы использовать 23% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 30%. 65% респондентов в Москве и 54% в Санкт-Петербурге не готовы пересаживаться на велосипед для поездки на работу.

Самокаты для поездок на работу в Москве и Санкт-Петербурге используют чуть чаще: 5 и 4% опрошенных соответственно. Желающих добираться на работу на самокатах — 14% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге. 75% москвичей и 73% жителей петербуржцев категорически против идеи использования самокатов для поездки на работу.

Мужчины двух столиц чаще выражают готовность добираться до работы на велосипедах и самокатах, и действующих велосипедистов и самокатчиков среди представителей сильного пола также больше.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, желающих ездить на работу на велосипедах и самокатах стало меньше: «Самокаты — зло!»; «Есть метро»; «Самокатчики — это злостные нарушители правил дорожного движения, которых очень трудно привлечь к ответственности!»; «Велосипеды — для детей и курьеров».

Время проведения опроса: 25 марта — 4 апреля 2024 года.