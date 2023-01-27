Желающих отказаться от наличных денег за 2 года стало меньше на четверть

Старшему поколению важнее носить при себе наличные, молодёжи удобнее использовать безналичный расчёт. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

78% россиян не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 13% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчёт и не носить при себе наличных.

Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (85%) и россияне с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (81%). Реже всего наличные нужны россиянам моложе 34 лет (56%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13%. Похожую ситуацию «SuperJob» фиксировал в ковид: перейти на цифровые расчёты были готовы лишь 12%, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов.

Время проведения опроса: 23—26 января 2023 года.