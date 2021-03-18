Желающих посетить Кубок России по парусному спорту довезут к месту проведения соревнований на бесплатных автобусах

С 23 по 29 марта на 85 км от развилки на Териберку в рамках 86-го международного традиционного Праздника Севера пройдёт большой праздник зимнего парусного спорта – этап Кубка России по парусному спорту.

В программу входят соревнования в дисциплинах сноукайтинг-курс-рейс-лыжи, сноукайтинг-курс-рейс-доска, сноукайтинг-фристайл-лыжи, сноукайтинг-фристайл-доска.

В связи с популярностью этих соревнований у жителей Мурманской области региональное Министерство спорта и молодёжной политики организует бесплатные автобусы для доставки зрителей до места проведения соревнований и обратно.

25 марта в 8.00 от Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске будут отправлены три 20-местных автобуса для желающих принять участие в церемонии открытия соревнований. Обратно автобусы отправятся в 15.00.

27 марта желающие посетить соревнования также могут доехать до места проведения соревнований и обратно. От Центрального стадиона профсоюзов в 8.00 будут отправлены два 20-местных автобуса.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в связи с ограниченным количеством мест ведётся предварительная запись по телефону (8152) 45-99-09, начиная с 17 марта до окончания свободных мест в автобусе. Звонки принимают с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.