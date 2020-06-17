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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.20 10:00

Железная дорога на костылях - эксперты о перспективах развития Мурманского транспортного узла

ЧП с обрушившимся мостом на реке Кола, приостановка железнодорожного сообщения с Мурманском, заставили более серьёзно взглянуть на проекты, реализуемые в Мурманской области.

Напомним, что в регионе реализуется масштабный проект Мурманского транспортного узла и его реализация де-факто зависит от состояния железнодорожного полотна. Первоначально через узел предполагалось переваливать 28 миллионов тонн грузов. Но с учётом создания в Заполярье территории опережающего развития «Столица Арктики» объем перевалки может возрасти до 100 миллионов тонн уже к 2030 году. Речь идёт о больших объёмах угля, железорудного и апатитового концентратов, контейнеров и различных «мелочах» - таких, как поставка продуктов и топлива для жителей городов и посёлков северной части Кольского полуострова, где живёт примерно половина населения региона.

Однопутной железнодорожной «ниточке» будет крайне сложно справиться с таким объёмом перевозок, полагают эксперты, пишет «РГ». Существующая пропускная способность железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу (МТУ) составляет порядка 20-25 миллионов тонн в год, а на участке Петрозаводск – Мурманск направления Волховстрой - Беломорск - Мурманск практически исчерпана. Проект МТУ предполагает, что весь участок от Волховстроя до Мурманска должен был стать двухпутным, отмечают специалисты Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения РАН Анатолий Киселенко, Петр Малащук и Евгений Сундуков.

Необходимость двухпутной железной дороги на мурманском направлении стала очевидной более десяти лет назад, когда МТУ только проектировался. Ещё в 2008 году власти Мурманской области оценивали реконструкцию участка Волховстрой - Мурманск в 50,9 миллиарда рублей. Кроме этого, шла речь о необходимости провести реконструкцию железнодорожной составляющей внутри транспортного узла с дооборудованием и расширением станций Выходной, Кола и Мурманск. На это требовалось 20,7 миллиарда рублей.

Отражены эти планы и в федеральном проекте «Железнодорожный транспорт и транзит» на 2019-2024 годы. В настоящий момент работы ведутся, но ... с некоторым отставанием. Уже сейчас, по словам вице-губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, речь идёт о «переформатировании» проекта Мурманского транспортного узла.

Сейчас региональные власти совместно с железнодорожниками ведут анализ, какая железнодорожная, автомобильная и портовая инфраструктура потребуется для того, чтобы осилить грузооборот в 100 миллионов тонн.

По предварительным расчётам, на строительство вторых путей нужно около 140 миллиардов рублей и примерно 80 миллиардов - на сортировочную станцию, отметил губернатор региона Андрей Чибис в одном из интервью. Вопрос строительства станции уже проработан, рассматриваются несколько вариантов её размещения. Эксперты надеются, что возникшие сложности при отправке экспортных грузов заставят заинтересованные стороны более энергично заняться решением этой проблемы.

Михаил Жуков, ученый секретарь АНО «Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера»: «Ситуация с мостом говорит о недостатках планирования на общегосударственном уровне: каждый видит свой узкий участок, но никто не видит задачу в целом. Нужно уйти от ситуации, при которой разные ведомства планируют свою работу, слабо взаимодействуя друг с другом. Необходима структура, которая действовала бы подобно Госплану в СССР, сводя эти планы воедино».

Комментарии

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Последние комментарии

Анатолий К.
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А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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