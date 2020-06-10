Железнодорожники приступили к демонтажу поврежденного моста через реку Кола в Мурманской области

10 июня начались работы по демонтажу железнодорожного моста через реку Кола, обрушившегося 1 июня в результате повреждений, которые были вызваны паводком. Специалисты приступили к разбору пролёта моста, расположенного со стороны Санкт-Петербурга; для производства работ на место был доставлен специальный кран.

На следующей неделе планируется демонтаж части моста со стороны Мурманска.

Кроме того, продолжаются геодезические изыскания и проектные разработки фундамента опор нового искусственного сооружения. Организована поэтапная доставка к месту строительства элементов конструкции пролета нового моста. Напомним, что железнодорожники также ведут строительство инфраструктуры для организации сообщения с Мурманском в обход барьерного места. Организовать движение поездов по временному участку планируется к 23 июня, строительство нового моста и возобновление движения поездов по прежнему участку – к началу октября.

Напомним, на время восстановительных работ перевозка пассажиров организована по временной схеме. От вокзала в Мурманске до станции Выходной осуществляется доставка пассажиров автобусами с последующей посадкой в поезда. Со станции Выходной пассажиры прибывающих поездов пересаживаются в автобусы и следуют до места назначения.

Также разработана схема доставки грузов первой необходимости для обеспечения функционирования предприятий региона. Перевалка грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный осуществляется на станциях Оленегорск, Апатиты, Кандалакша, далее грузы следуют автомобильным транспортом в Мурманск.