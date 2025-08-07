Железнодорожники Северного флота провели занятие по боевой подготовке

В преддверии Дня железнодорожных войск военнослужащие отдельной путевой железнодорожной роты Северного флота провели в Мурманской области занятия по боевой подготовке на путевом тренировочном полигоне.

Это единственное в Военно-морском флоте России подразделение железнодорожников сформировано на Северном флоте в 2022 году. Военнослужащие роты регулярно совершенствуют свои профессиональные навыки, чтобы в случае необходимости решить задачи по прикрытию железнодорожных участков путей, осуществить ремонт подъездных путей необщего пользования к воинским частям флота, дислоцированным на Кольском полуострове и в Архангельской области.

В ходе занятий традиционно отрабатываются нормативы по сборке звена железнодорожного пути, в случае его повреждения.

«Благодаря слаженности работы отделения и соблюдению технологии сборки рельсошпальной решётки, получилось выполнить задачу качественно и в установленный нормативом срок. Данные занятия способствуют развитию профессиональных навыков у военнослужащих», – сказал командир отдельной путевой железнодорожной роты Северного флота капитан Алексей Твердохлеб.

На заключительном этапе занятий военнослужащие железнодорожной роты отработали задачу по обороне участка железнодорожного пути, отразив нападение условного противника. Данный элемент противодиверсионной обороны подъездных железнодорожных путей на сегодняшний день, с учётом современных угроз, является одним из важнейших, и его тактика совершенствуется на каждом занятии.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, в занятии была задействована различная специальная техника – тракторный тягач-дозировщик ТТД-3, с помощью которого осуществляется выравнивание участка земляного полотна, автомобильный кран для разгрузки шпал, автотранспорт, используемый для доставки рельс, шпал и другого необходимого для восстановления полотна имущества, а также применялось штатное стрелковое вооружение.

Фото: https://mil.ru/news/4265bb05-d760-4514-9958-55a825d97ff7