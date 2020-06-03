Железнодорожное сообщение с Мурманском планируется восстановить до 23 июня - Олег Белозёров

Сегодня состоялась рабочая поездка генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова в Мурманскую область. С заместителем министра транспорта РФ – руководителем Росжелдора Владимиром Токаревым и губернатором региона Андреем Чибисом он побывал на месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола.

Олег Белозёров отметил, что ОАО «РЖД» предпримет все необходимые меры для максимального сокращения сроков восстановительных работ с безусловным приоритетом обеспечения безопасности и надёжности возводимой инфраструктуры.

– Движение поездов в обход барьерного места по временному участку будет организовано до 23 июня. Что касается возведения нового железнодорожного моста, то эти работы планируется выполнить к началу октября, чтобы восстановить движение грузовых и пассажирских поездов по прежнему участку, – подчеркнул глава ОАО «РЖД»

На месте уже работают проектировщики, которые составляют план по демонтажу повреждённого моста, а также занимаются проектированием нового искусственного сооружения. Предполагается, что новое пролетное строение моста будет иметь длину 110 метров – от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры. После проведения исследований грунта будет принято решение, какой фундамент будет закладываться в основу моста, а также определят точные сроки строительства. На текущий момент прогнозный срок до запуска моста в эксплуатацию составляет 4 месяца.