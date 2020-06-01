Железнодорожный мост в Кольском районе планируют восстановить в течение двух-трех недель
Около двух-трёх недель понадобится на восстановление железнодорожного моста между городом Кола и посёлком Молочный в Мурманской области. С 30 мая на
Накануне на месте побывал губернатор Андрей Чибис.
«Сейчас в круглосуточном режиме ведётся работа по снятию и замене пролётов моста. Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий», – сделал акцент губернатор.
С 31 мая проводится обследование моста и укрепление грунта. По словам руководителя профильного комитета правительства – руководство железной дороги планирует найти на территории Российской Федерации новый более длинный пролёт через мост, который может быть установлен без опоры.
В данный момент решается вопрос о возможности восстановления грузооборота, прорабатываются другие способы доставки грузов кроме железнодорожного транспорта.
В связи с закрытием моста доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной с железнодорожного вокзала происходит общественным транспортом. За три предыдущих дня перевезено свыше 1400 человек.
Как рассказал Владимир Гусев, из-за обильных паводков в Мурманской области на 11 объектах проводится постоянный мониторинг. Под особым наблюдением сейчас река Роста, расположенная в Ленинском округе Мурманска. 27 мая произошло подтопление части территории в районе гидротехнического сооружения. Подтопленными оказались левая и правая части Восточно-объездной дороги и Верхнеростинского шоссе, территории более 15 промышленных предприятий.
Подтопленными также оказались ещё несколько автомобильных дорог Мурманской области. Кроме того, в списке территорий под особым контролем участок в Кильдинстрое, турбаза «Саамская деревня», дачный посёлок в Терском районе и другие объекты, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.