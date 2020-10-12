Железнодорожный вокзал Мурманска планируется реконструировать в транспортно-пересадочный узел

Правительство Мурманской области совместно с компанией «РЖД» подготовит проект внутренней реконструкции здания железнодорожного вокзала Мурманска для распределения пассажиропотоков между поездами и автобусными маршрутами. Об этом сегодня, в день 105-летия железнодорожной станции «Мурманск», заявил губернатор Андрей Чибис.

«В последние дни с компанией РЖД и экспертами мы обсуждали, как превратить наш железнодорожный вокзал в транспортно-пересадочный узел. Ведь большое количество людей жалуется, что в Мурманске исчез автовокзал. Мы договорились, что нынешний вокзал станет и железнодорожным, и автовокзалом для обслуживания пассажиров. Будет подготовлен проект внутренней реконструкции здания, в том числе привокзальной площади», – отметил глава региона, пишет региональное Министерство информационной политики.