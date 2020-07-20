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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 10:00

Железобетонный Памятник жертвам интервенции собираются ремонтировать

Министерство культуры Мурманской области согласовало проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник жертвам интервенции 1918-1920 гг.», который находится в Мурманске в сквере на улице Ленинградской.

В рамках реконструкции объект очистят от краски и загрязнений, восстановят чугунные цепи и покрытие пола, а также окрасят бетонные поверхности.

Первый мемориал в Мурманске – Памятник жертвам интервенции был воздвигнут в 1927 году на месте братской могилы, где похоронены освобожденные политкаторжане Иоканьгской тюрьмы. Пока освобожденных узников морем переправляли в Мурманск, часть истощенных и измученных людей погибла в пути. Было принято решение похоронить их в черте города, чтобы впоследствии это захоронение стало мемориалом. Для этого была выбрана единственная свободная площадка в центре города, которую впоследствии переименовали в площадь Жертв революции. Церемония прощания состоялась 10 марта 1920 года. Средства на постройку мемориала были собраны горожанами. Мурманские строители возвели памятник из железобетона всего за два месяца. Лёгкое, белоснежное сооружение символизирует светлые мечты людей, боровшихся за будущее страны. В праздничные дни монумент использовался как трибуна ораторов во время демонстраций, здесь проходили митинги. В 1930 году вокруг памятника был разбит сквер.

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