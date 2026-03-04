Жемчужина Заполярья засверкала новыми огнями в Мончегорске

В городе металлургов смонтирована информационная световая конструкция с названием парка. Система подсветки включает несколько режимов: имитация северного сияния, отображение флага Российской Федерации, голубой режим и стандартный режим.

Как отмечает администрация города Мончегорска, подсветка украшает не только вход в парк, но и является яркой точкой притяжения для местных жителей и гостей города трудовой доблести.

Напомним, в 2024 году городской парк имени С.Е. Бровцева стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Этот конкурс проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Благодаря экономии, полученной в результате проведения торгов по основному муниципальному контракту, был заключён дополнительный контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу декоративной светодиодной подсветки для оформления входной группы парка имени С.Е. Бровцева, а именно, арки.

Жители, которым уже удалось лично увидеть результат работы, отметили, что подсветка добавляет красок и выгодно подчеркивает обновленную арку.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/538563/