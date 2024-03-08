Жена участника спецоперации в третий раз передаёт гуманитарную помощь в зону СВО, отправляясь туда на своём автомобиле

Оксана Жукова – отважная мама четверых детей и жена участника специальной военной операции. Уже в третий раз мурманчанка навещает мужа на передовой.

Оксана объединила неравнодушных: «Благодарю объединение «Маскировка Мурманск для СВОих» и «Вяжем добро» за сети, «Золотые руки ангела» за носилки, «Тепло матери – фронту» - за свечи и армейские наборы «сухого душа», партию «Единая Россия» - за всю переданную гуманитарную помощь. Здесь и сухой душ, и свечи, и всё, что необходимо бойцам».

На данный момент Оксана в дороге, в конце её встретят военнослужащие, в том числе её муж.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/regionalnyj-ispolkom-pomog-murmanchanke-v-sbore-pomoshi-bojcam