Женатые мужчины чаще замужних женщин предпочитают отдыхать в отпуске исключительно вместе со второй половиной

Одобряющих курортные романы среди мужчин в 2 раза больше, чем среди женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

42% россиян уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, ещё 49% предпочитают совместный отдых, но допускают редкие раздельные поездки. 7% опрошенных выступают за преимущественно раздельный отдых, не отрицая редкие совместные путешествия.

И только 2% уверены, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь: «Если люди живут в студии, работают из дома и всё время рядом, не имея личного пространства, то отдыхать лучше отдельно».

Одним из возможных последствий раздельного отпуска может стать курортный роман. К таким отношениям положительно относятся 18% россиян, в то время как 49% осуждают их.

Курортные романы мужчины одобряют чаще женщин, а одинокие — чаще состоящих в браке.

Сторонники исключительно раздельного отдыха не видят ничего предосудительного в отпускной любовной интрижке почти в четыре раза чаще, чем те, кто предпочитает проводить отпуск исключительно со второй половиной (45% против 12% соответственно).

Взгляды россиян на семейные ценности стали более консервативными. По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года, число тех, кто положительно относится к курортным романам, сократилось на 10 процентных пунктов.

Время проведения опроса: 13—16 июля 2025 года.