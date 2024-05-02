Женатые мужчины отказываются от идеи работать в сугубо женском коллективе чаще, чем замужние женщины — в сугубо мужском

Быть единственным представителем своего пола в коллективе мечтает лишь каждый пятый россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие по 1600 экономически активных женщин и мужчин из всех округов страны.

Быть единственной женщиной в сугубо мужском коллективе мечтают 22% россиянок. «Мужчины конкретны и чаще методично выполняют свою работу в установленный срок, держат слово, более компетентны, меньше интриг в коллективе»; «У них другое отношение к работе, они меньше расположены к общению. Разговоры во время работы мешают», — комментируют женщины. Впрочем, каждая вторая против идеи работать в окружении одних мужчин: «Интереснее работать в смешанном коллективе»; «А поговорить за жизнь с кем тогда».

Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе (19% опрошенных): «Прелестно оказаться в центре внимания женщин!»; «Люблю женщин»; «Только 8 Марта я в отпуске!». 6 из 10 против: «Я домостроевец. Женщины годны варить борщи и воспитывать детей».

Быть единственным представителем своего пола в коллективе чаще хотят незамужние женщины и холостые мужчины. Больше всего подобная идея нравится женщинам 35—44 лет и мужчинам до 34 лет.

Время проведения опроса: 19—24 апреля 2024 года.