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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 16:00

Женщин-предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в интерактивной дискуссии

Комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России» совместно с Центром «Мой бизнес» организуют интерактивную панельную дискуссию «Женское предпринимательство: мягкая сила в эпоху перемен».

«Женский бизнес – это не только прибыль, но и умение создавать связи, находить компромиссы и вдохновлять других. Именно в диалоге рождаются прорывные идеи», – отметила начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Вероника Гнатко.

К участию в дискуссии приглашаются действующие и начинающие предприниматели, эксперты в сфере управления, маркетинга и социального предпринимательства, а также все, кто заинтересован в развитии женского бизнеса и создании партнерских связей в Мурманской области.

Программа включает обсуждение стратегии развития бизнеса, также участницы познакомятся с успешными кейсами от женщин-предпринимателей, смогут принять участие в нетворкинг-сессии для обмена опытом и задать вопросы спикерам. 

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: https://vk.com/app6013442_-144826549?form_id=39#form_id=39
Интерактивная панельная дискуссия состоится 14 мая в 14.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (Центр «Мой бизнес»). Мероприятие пройдёт в рамках Дней предпринимательства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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