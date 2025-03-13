Женщин-предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в неделе женского предпринимательства

С 17 по 21 марта в Мурманске на базе Центра «Мой бизнес» пройдёт неделя женского предпринимательства. Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства и комитетом по развитию женского предпринимательства Мурманского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

Участники мероприятия смогут вдохновиться историями успеха, познакомиться с яркими проектами и обменяться опытом с теми, кто уже добился впечатляющих результатов в своей нише и заявил о себе на федеральном уровне.

Участникам будет представлена презентация книги «Женщины России и СНГ», где авторы книги – предпринимательницы Кольского полуострова поделятся своими инсайтами и расскажут о том, как строят компании и вдохновляют других на новые свершения, а также каждая участница сможет пообщаться с успешными бизнесвумен, которые реализуют свои проекты в Мурманской области, и узнает об их секретах, лайфхаках.

В рамках недели женского предпринимательства предусмотрена организация фотовыставки «Женщины-предприниматели», где посетители смогут погрузиться в мир женского предпринимательства через портреты и истории тех, кто создает бизнес с душой и решимостью.

Регистрация по ссылке.

Мероприятие стартует 17 марта в 14.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, центр «Мой бизнес»).

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, обратиться за поддержкой Центра «Мой бизнес» Мурманской области могут как действующие, так и начинающие предприниматели, самозанятые, а также те, кто только планирует открытие своего дела. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/