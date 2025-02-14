Женщин-предпринимателей приглашают принять участие в форуме-фестивале «Мамы. Дети. Бизнес»

27 февраля в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» состоится второй форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес», на котором расскажут о развитии женского предпринимательства и преимуществах создания собственного дела.

Участники мероприятия смогут получить пошаговые рекомендации по запуску и развитию бизнеса, посетить мастер-классы и лекции, найти вдохновение и новых партнеров, эксперты помогут женщинам составить индивидуальный план реализации бизнес-идеи, разобраться в инструментах господдержки.

Среди спикеров форума заявлены заместитель министра экономического развития Российской Федерации, куратор федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» Татьяна Илюшникова.

«Сегодня в России свой бизнес развивают почти 7 миллионов женщин. За прошедший год около 2 миллионов женщин зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых», — отмечает Татьяна Илюшникова.

Для слушателей будет доступна менторская гостиная, где специалисты ответят на все вопросы в формате личных консультаций.

Регистрация и программа форума-фестиваля по ссылке: https://мамыдетибизнес.рф/

Мероприятие стартует 27 февраля, г. Москва, ул. Покровка, д. 27, «Цифровое деловое пространство».

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, обратиться за поддержкой Центра «Мой бизнес» Мурманской области могут как действующие, так и начинающие предприниматели, самозанятые, а также те, кто только планирует открытие своего дела. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/