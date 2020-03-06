Женщин-руководителей пригласили на праздничный приём

В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся приём женщин-руководителей учреждений, организаций и предприятий в честь Международного женского дня 8 марта.

С наступающим праздником мурманчанок поздравили глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– Мурманчанки умны и активны, вы достигаете больших высот во всех сферах: от здравоохранения и образования до бизнеса и политики, – отметил Андрей Сысоев. – В этот праздничный день хочется пожелать вам счастья, улыбок и отличного весеннего настроения!

– Наши милые дамы – это наше вдохновение. Ради вас мы готовы на подвиги и ежедневно совершаем добрые поступки, – поделился Евгений Никора.