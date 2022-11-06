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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.22 13:00

Женщин Севера приглашают принять участие в акселераторе социально значимых инициатив «Мастерская добрых проектов»

На мероприятии профессиональные коучи и мотивационные спикеры помогут в выявлении актуальных тематик проектов, помогут в разработке концепции проектов, выработки дальнейшей стратегии их развития и последующей их реализации.

Мероприятие состоится 12-13 ноября в Мурманске в «AZIMUT Сити Отель». Организатор – Объединение женщин атомной отрасли. Участие бесплатное.

Сопровождать участников будут эксперт «Школы тренеров и модераторов» Мастерской управления «Сенеж», бизнес-тренер, сертифицированный тренер уровня «Мастер» Татьяна Карасёва и бизнес-тренер (MMIBA), дипломированный коуч (ACTP), сертифицированный PM, руководитель отдела обучения и развития ГБУ «Моя карьера» Никита Медведев.

Хедлайнером мероприятия выступит Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж», АНО «Россия – страна возможностей».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вопросы, связанные с участием, можно задать по электронной почте: info@win-russia.com или по телефону +7 916-007-77-35 (Татьяна, проектный менеджер Объединения женщин атомной отрасли).

 

Фото: https://vk.com/wall-2598442_12296?z=photo-2598442_457242558%2Falbum-2598442_00%2Frev

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