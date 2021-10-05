Женщина с затонувшего судна «Фаворит» умерла в «скорой»

Ситуация вокруг ЧП с частным судном «Фаворит» в Белом море только ухудшается.

Только поступило сообщение о том, что двое из пяти пассажиров судна спаслись, их нашли в воде. Они госпитализированы. Собеседник ТАСС, отметил, что сейчас спасенные находятся в сознании, их нашли около берега, других людей на воде пока не обнаружено.

Как сообщил ТАСС другой источник в экстренных службах, спасенными оказались мужчина и женщина, они были в спасательных жилетах. Их передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставит спасенных в посёлок Умба в нескольких десятках км от места ЧП. «Местными жителями продолжается осмотр береговой линии. В 16.35 прибыл на место вертолёт Ми-8, проводит облёт береговой линии и акватории», - сказал собеседник агентства.

А в это время «Интерфакс» сообщает, что спасенная с затонувшего в Белом море судна женщина умерла в машине скорой помощи, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. «Трое без вести пропавших, один живой мужчина, одна женщина умерла в «скорой», - сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательная операция осложнена погодными условиями: очень сильный шторм, высокая волна и ветер до 16 м/с.