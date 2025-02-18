Женщина в возрасте от 25 до 44 лет: портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году нарисовал Банк России

Большая часть пострадавших респондентов отметили, что их потери из-за действий мошенников не превысили 20 тысяч рублей. Однако возросла доля крупных переводов: от 100 до 500 тысяч рублей. Большинство опрошенных (более 70%) после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги.

В 2024 году с разными видами кибермошенничества сталкивались 34% граждан, принявших участие в опросе Банка России. При этом 9% из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег.

На основе этих и других данных регулятор составил портрет жертвы кибермошенников.

Как и годом ранее, в 2024 году чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием (наглядно на диаграмме). «Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из смс-сообщений. В прошлом году среди пострадавших незначительно выросла доля пожилых людей», - отмечают аналитики ЦБ РФ.

Телефонное и смс-мошенничество, а также мошенничество с помощью мессенджеров по-прежнему преобладают. Среди наиболее популярных методов обмана также получение доступа к аккаунтам людей на госуслугах. Примечательно, что пострадавшие обычно переходят по ссылке, которую присылают злоумышленники, а также добровольно переводят им деньги.

Большая часть пострадавших респондентов отметили, что их потери из-за действий мошенников не превысили 20 тысяч рублей. Однако возросла доля крупных переводов: от 100 до 500 тысяч рублей. Большинство опрошенных (более 70%) после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги. Обманутые стали чаще заявлять о хищениях: 42,8% обращались в свой банк, 30% — в полицию.