Женщинам-руководителям нужно предлагать обучение ещё до повышения в должности

Женщины-директора чаще получают предложение сменить работу после прохождения обучения. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1500 руководителей отделов, департаментов и компаний из всех округов страны.

Каждый четвертый начальник считает, что получать дополнительное образование нужно не реже, чем раз в полгода, еще 36% — раз в год. Причём за последние 8 лет доля тех, кто уверен, что учиться нужно как можно чаще, выросла на 7 процентных пунктов.

Управленцы стали чаще учиться. Делясь своим опытом повышения квалификации, каждый второй руководитель (это вдвое больше, чем в 2016 году) рассказал, что получал дополнительное образование менее полугода назад, еще 15% — в течение последних 7—12 месяцев.

Женщины более расположены к обучению: 32% из них считают, что профессиональные навыки нужно совершенствовать раз в полгода, 39% — раз в год, тогда как среди мужчин таких 24 и 35% соответственно. Женщины-управленцы также чаще говорили о том, что повышали квалификацию менее 6 месяцев назад (60% против 47% среди мужчин).

Чаще учиться рекомендуют и управленцы моложе 44 лет, причем свои убеждения они и в жизнь воплощают чаще тех, кто старше.

Анализируя итоги обучения, каждый девятый посчитал, что именно благодаря новым знаниям и навыкам получил повышение в должности, 8% добились роста уровня дохода, 6% сменили работу. Причем менять работодателя после повышения квалификации более свойственно женщинам, а переходить на более высокую должность — мужчинам.

Время проведения опроса: 2—25 июля 2024 года.