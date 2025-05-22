Женщины — на море, мужчины — дома. Россияне назвали лучшие места для отдыха этим летом

Женщины считают, что этим летом отпуск лучше провести на море, мужчины — дома. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Где лучше всего проводить отпуск этим летом?

Чаще всего россияне считают идеальным отдых на любом море — так ответили 18% респондентов. В прошлом году каждый четвертый рекомендовал отправляться в отпуск на море (26%). Разумеется, одним из самых бюджетных вариантов были отечественные пляжи Черного моря, однако в связи с экологическим бедствием подобный вид отдыха стал менее популярен.

На втором месте по частоте упоминаний сейчас рекомендация отдыхать дома, в родных стенах (14%), а на третьем — поездка на дачу или в деревню (12%).

По 7% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России. Заграничные направления менее востребованы: 5% назвали любую страну за рубежом, 4% — Азию (это на 3 процентных пункта больше, чем год назад), 2% — Турцию, по 1% — Египет и Абхазию. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край (по 3% голосов), а также Байкал (2%). Алтай и Дагестан набрали по 1% голосов.

Некоторые респонденты предложили нестандартные варианты: путешествие в горы (2%), отдых вдали от людей (1%). В числе прочих направлений упоминались Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал, Калининград.

4% советуют сэкономить дни отпуска и отказаться от отдыха этим летом.

Женщины чаще мужчин называли лучшим вариантом отдых на любом море (23% против 14% соответственно). Мужчины, в свою очередь, чаще советовали остаться дома (16% против 12% среди женщин) или поехать в путешествие по России (9% против 6%).

Работающие граждане чаще мечтают о поездках в горы (4% против 1% среди безработных). А вот те, у кого нет работы, чаще советуют вообще не брать отпуск этим летом (5% против 2% среди трудоустроенных).

Время проведения опроса: 12—18 мая 2025 года.