Женщины — за более поздний возраст материнства и отцовства, чем мужчины

Россиянки, как линейные сотрудницы, так и начальницы, — за более поздний возраст материнства и отцовства, чем мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

37% россиян считают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. 41% респондентов полагает, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребёнка является период с 25 до 29 лет.

В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины. В 2021 году россияне были убеждены, что женщине лучше стать матерью в 25 лет.

Интересно, что мужчины чаще называли более ранний возраст появления первого ребёнка как для женщин, так и для мужчин — 25 и 27 лет соответственно.

Россиянки же считают, что рожать первого ребёнка женщине лучше в 26 лет, а мужчине становиться отцом — в 29 лет.

Опросы руководителей позволили выявить интересные закономерности. Мужчины-директора считают, что женщине лучше родить первого ребёнка в 24 года, мужчине стать отцом — в 27 лет. А женщины-руководители, напротив, — за более поздний возраст как материнства (27 лет), так и отцовства (29 лет).

Время проведения опроса: 21 марта — 9 апреля 2025 года.