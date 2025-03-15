Женщины 45+ охотнее участвуют в субботниках на работе

Каждая пятая компания периодически проводит субботники. Участвовать в подобных мероприятиях на безвозмездной основе чаще готовы женщины старше 45 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб предприятий из всех округов страны.

Каждый четвёртый россиянин принимает участие в субботниках на работе: 24% на безвозмездной основе, 2% — за отгулы, 1% — за дополнительную оплату.

22% не откликаются на призывы принять участие в субботниках. 45% сотрудников сообщили, что в их организациях не проводятся субботники. 6% не знают, существует ли такая практика в их компании, чаще всего это касается недавно принятых на работу сотрудников.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин: 26% против 18% соответственно. Чем старше респонденты, тем реже они игнорируют участие в общественно полезном труде: среди молодёжи до 35 лет подобным образом поступают 30%, а среди россиян старше 45 лет — только 16%. Причём женщины и сотрудники старше 45 лет — те, кто чаще всего проявляет инициативу в вопросах поддержания чистоты и порядка без дополнительной оплаты.

Согласно данным опроса, сегодня субботники проводятся в 22% компаний: в 14% такие мероприятия проходят в рабочее время, в 8% — в выходные. Время проведения опроса: 27 февраля — 10 марта 2025 года.