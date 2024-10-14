Женщины более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения

6 из 10 россиян тщательно проверяют срок годности продуктов питания. Покупая шампунь или зубную пасту, так поступает только каждый третий. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй (54%) — у лекарств, каждый третий — у средств личной гигиены.

Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 2%, у медикаментов — 9%, у шампуней — 23%. Приобретая парфюмерно-косметические средства, 49% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 8% никогда этого не делают.

Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (13% против 7% соответственно) или средств личной гигиены (31% против 16%).

Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.

Время проведения опроса: 4—9 октября 2024 года.