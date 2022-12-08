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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 18:00

Женщины больше нервничают на онлайн-собеседованиях и чаще предпочитают очные интервью

Онлайн-собеседования чуть чаще очных интервью заставляют соискателей, особенно женщин, нервничать. Каждая вторая россиянка предпочтёт видеосвязи очное интервью. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

У 17% соискателей больший стресс вызывают онлайн-собеседования, у 15% — личные интервью, а 38% оценивают свои переживания от виртуальных и реальных встреч с рекрутерами как примерно одинаковые. И на онлайн-, и на личных собеседованиях опрошенные до 34 лет волнуются чаще респондентов старше 45, а россияне с доходом менее 50 тысяч рублей — чаще зарабатывающих свыше 80 тысяч.

Менеджеры по персоналу оценивают ситуацию иначе: 54% из них считают более стрессовыми для кандидатов очные собеседования, а 14% — онлайн-интервью. По мнению 27% рекрутеров, на онлайн- и на личных встречах соискатели переживают примерно одинаково. По сравнению с прошлым годом, работодатели стали реже наблюдать стресс на очных собеседованиях.

За почти 3 года пандемии COVID-19 онлайн-собеседования стали обыденностью, однако при наличии выбора и рекрутеры, и соискатели выбрали бы личное интервью (77% и 45% соответственно). При этом кандидаты-женщины чаще мужчин предпочитают встречу в переговорной общению в зуме (50% против 41%). Онлайн-собеседование выбрал бы только каждый десятый работодатель (10%) и каждый пятый кандидат (19%). О том, что им все равно, в каком формате обсуждать трудоустройство, сообщили 10% менеджеров по персоналу и 31% соискателей. За последний год и соискатели, и рекрутеры стали чаще стремиться провести очную встречу.

Что раздражает на онлайн-собеседованиях? Прежде всего технические сложности, причем у менеджеров по персоналу они вызывают недовольство вдвое чаще, чем у соискателей (37% и 19% соответственно). И тем, и другим не нравится отсутствие полноценного зрительного контакта (33% рекрутеров и 19% кандидатов) и некорректное поведение собеседника (9% и 7% соответственно). Работодатели также сетуют на чрезмерно домашний вид соискателей на онлайн-встрече, а соискатели, в свою очередь, — на некорректные вопросы рекрутеров (6%) и невозможность оценить атмосферу компании (2%). Ничего не раздражает 17% менеджеров по персоналу и 34% кандидатов.

Похоже, что почти 3 года пандемии ковида научили соискателей правильно одеваться на онлайн-интервью: о том, что их раздражает чрезмерно домашний вид собеседника, рекрутеры стали сообщать заметно реже. При этом обе стороны стали чаще жаловаться на нехватку зрительного контакта.

Время проведения: 10 ноября — 1 декабря 2022 года.

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