Женщины чаще ассоциируют 8 Марта с мимозой, мужчины — с розами, но главные цветы праздника — тюльпаны

Топ-3 ассоциаций россиян с Международным женским днём — весна, цветы, праздник. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

8 Марта чаще всего ассоциируется у россиян с весной и цветами (по 28%). Самое главное в этот день — праздник представительниц прекрасного пола, уверен каждый четвертый. У каждого десятого 8 Марта ассоциируется с любимыми женщинами: второй половиной, мамой, дочерями, подругами. У 6% этот день связан исключительно с радостными событиями. Также для 6% это обычный выходной. Ещё 6% назвали 8 Марта крайне затратным днём.

Цветы — одна из главных ассоциаций с весенним женским праздником, и на первом месте по популярности — тюльпаны (52%). Вдвое меньше голосов у мимозы (26%). На третьем месте — розы (11%).

Мужчины чаще ассоциируют 8 Марта с праздником и растратами, женщины — с весной, солнцем, хорошим настроением и букетами. Причем представительницы прекрасного пола гораздо чаще упоминали тюльпаны и мимозу в качестве главных цветов Международного женского дня, мужчины же чаще называли розы.

За 8 лет тюльпанам удалось сохранить позицию главного цветка 8 Марта, выросла популярность у мимозы, чуть снизилась — у роз.

Время проведения опроса: 28 февраля — 3 марта 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/