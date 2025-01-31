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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 18:00

Женщины чаще мужчин положительно настроены к идее раздельного сбора мусора

45% москвичей рассказали, что сортируют мусор. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения столицы.

68% москвичей, как и тремя годами ранее, положительно относятся к необходимости сортировки бытовых отходов. Каждый пятый (20%) занимает нейтральную позицию, 4% — против. 45% жителей столицы уже сортируют мусор, ещё 27% планируют начать это делать в ближайшее время.

Женщины чаще мужчин положительно настроены к идее раздельного сбора мусора (76% против 61%), среди женщин больше и тех, кто уже перешёл на сортировку ТБО дома. Граждане в возрасте до 35 лет чаще остальных заявляли о нейтральном отношении к раздельной утилизации бытовых отходов, тем не менее, каждый второй из них уже сортирует мусор (из тех, кто старше, таких 44%).

Большинство москвичей задумывается об экологических последствиях своей жизнедеятельности и прилагают усилия для сокращения количества бытовых отходов: 41% несколько раз используют пластиковые пакеты, 4 из 10 придерживаются рекомендаций по утилизации (за 3 года их число выросло), 36% отправляются за покупками с многоразовыми сумками, каждый пятый (20%) отдает предпочтение биоразлагаемым пакетам. Все перечисленные способы сокращения объёма отходов скорее присущи женщинам, чем мужчинам. Граждане в возрасте от 45 лет прилагают усилия по снижению количества мусора чаще тех, кто моложе.

Каждый пятый респондент (19%) лишь оплачивает вывоз мусора и считает, что правильная утилизация ТБО — задача государства. Втрое чаще такой позиции придерживаются мужчины, чем женщины. Такое же мнение высказали и 27% опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц, однако в этом есть лукавство: уровень поддержки идеи раздельного сбора мусора среди них высокий, но «заморачиваться» с сортировкой отходов они не хотят.

Время проведения опроса: 18—28 января 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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