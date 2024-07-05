Женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной

В то, что дружба между мужчиной и женщиной существует, верят 59% мужчин и 67% женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных мужчин и женщин из всех округов страны.

Женщины чаще, чем мужчины, склонны верить в возможность дружбы представителей разных полов (67% против 59% соответственно). Мужчины же больше верят в любовь с первого взгляда.

О наличии друзей среди мужчин рассказали 67% женщин. Мужчин, у которых есть подруги, — 62%.

В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще тех, кто моложе. И если среди мужчин о наличии приятельских отношений с женщинами также чаще рассказывали те, кому больше 45 лет, то среди женщин друзей противоположного пола чаще всего заводят те, кто моложе 34 лет.

Время проведения опроса: 20—28 июня 2024 года.