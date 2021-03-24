Женщины чаще видят настоящего предпринимателя ответственным и коммуникабельным, мужчины — наглым и беспринципным

Честность, ответственность и целеустремленность — три главных качества настоящего предпринимателя. К таким умозаключениям пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны.

Почти каждый пятый россиянин основным качеством предпринимателя считает честность (19%). На втором месте — ответственность (18%), на третьем — целеустремленность (15%). По мнению 14% респондентов, для предпринимателя важна коммуникабельность. Ещё 12% назвали важным качеством стратегический тип мышления. Трудолюбие сочли одним из основных качеств владельца бизнеса 9% респондентов. По 7% ответивших видят предпринимателя как стрессоустойчивого, вежливого и компетентного человека. Настоящему предпринимателю присущи упорство, деловая хватка и доброжелательность (по 6%). 5% россиян назвали главными для предпринимателя отрицательные черты, например, беспринципность, наглость и жадность. Ещё по 5% назвали смелость, интуицию и уверенность.

Среди множества других менее популярных качеств россияне выделяли активность, креативность, склонность к риску, пунктуальность, терпение и справедливость. Предприниматель должен быть дисциплинированным, расчетливым и иметь руководящие навыки. В числе необходимых характеристик также инициативность, внимательность, профессионализм, наличие связей, совесть, образованность, находчивость, обучаемость и адаптивность.

Женщины почти в два раза чаще мужчин считают необходимым качеством ответственность (23 и 12% соответственно) и коммуникабельность (18 и 9%). Мужчины же чаще считают, что в ведении бизнеса не обойтись без отрицательных черт характера (8% против 2% среди женщин).