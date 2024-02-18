Женщины чаще всего ассоциируют идеальный выходной с прогулками на свежем воздухе, мужчины — со спортом

В топ-3 занятий, которые россияне ассоциируют с отлично проведенным выходным днём, входят спорт, прогулки и общение с семьей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

У каждого четвертого россиянина понятие «идеальный выходной» ассоциируется со спортом. 21% опрошенных предпочитает прогулки. Для 19% важно уделить время родным и близким.

В топ-5 лучших способов времяпрепровождения в выходные также входят шашлыки (15%), посещение культурных мероприятий и здоровый сон (по 10%).

Просто отдых назвали одним из лучших способов провести выходные 8% россиян. Путешествие и чтение — 7 и 6% опрошенных соответственно. По 5% россиян считают отличным выходным тот, в который удалось посетить кинотеатр, встретиться с друзьями или переделать все домашние дела.

Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку. Женщины же чаще предпочитают прогулки, шашлыки, экскурсии, походы в рестораны и шоппинг.

Время проведения опроса: 29 января — 7 февраля 2024 года.