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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.25 14:00

Женщины численно лидируют в лёгкой и пищевой промышленности

Средние рыночные зарплатные ожидания женщин превышают запросы мужчин на позициях руководителя отдела охраны труда, микробиолога, эколога, швеи, а также лаборанта химического анализа. Зарплатные ожидания соискательниц на 20 тысяч рублей выше, чем у мужчин, претендующих на позицию руководителя отдела по охране труда: женщины хотят зарабатывать в среднем 180 тысяч рублей в месяц.

Женское большинство царит в лёгкой и пищевой промышленности, в био- и химлабораториях производственных предприятий. Женщины конкурируют с мужчинами за должности и зарплаты в сферах охраны труда, контроля качества и защиты окружающей среды. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», изучив предложения работодателей и ожидания соискателей в промышленной отрасли Москвы.

В ходе исследования мы отобрали 3 руководящих позиции, где женщины составляют не менее четверти от общего числа соискателей, а также по 3 инженерных и рабочих позиции, где женщины составляют большинство, где женщин от 25% и где женщин менее 10%.

Средние рыночные зарплатные ожидания женщин превышают запросы мужчин на позициях руководителя отдела охраны труда, микробиолога, эколога, швеи, а также лаборанта химического анализа. Зарплатные ожидания соискательниц на 20 тысяч рублей выше, чем у мужчин, претендующих на позицию руководителя отдела по охране труда: женщины хотят зарабатывать в среднем 180 тысяч рублей в месяц.

На 15 тысяч больше запросы женщин-микробиологов и экологов (80 и 100 тысяч рублей соответственно), на 10 тысяч — швей и лаборантов (90 и 80 тысяч рублей).

И все же зарплатные ожидания мужчин опережают ожидания женщин по большинству позиций. К примеру, среди биотехнологов и инженеров-химиков больше женщин, а зарплатные ожидания на 20—22 тысяч рублей выше у мужчин. Кондитеры тоже, в основном, женщины, но у мужчин запросы по зарплате чуть выше. Самый большой разрыв в ожиданиях наблюдается среди главных технологов, инженеров по качеству и инженеров-программистов станков с ЧПУ: на этих позициях представители сильного пола численно лидируют и хотят получать на 50 тысяч рублей больше, чем женщины.

Чьи ожидания ближе к медианным предложениям рынка труда?

Женщины-экологи претендуют на зарплату в 100 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей меньше медианного предложения. Ещё можно выделить инженеров по качеству (женские зарплатные ожидания составляют 100 тысяч рублей при медиане 110 тысяч рублей), инженеров-программистов станков с ЧПУ (120 и 130 тысяч рублей соответственно), мастеров производственных участков (100 и 110 тысяч рублей), а также швей (90 и 100 тысяч рублей). Мы видим, что все эти запросы ниже рынка. По нашим расчётам, женщины значительно чаще мужчин выставляют в резюме ожидания ниже медианных по рынку труда. Исключение — должность начальника отдела охраны труда: «в рынке» запросы мужчин, а ожидания женщин на 20 тысяч рублей выше.

Время проведения опроса: февраль 2025 года.

Дополнит эту картину инфографика Мурманскстата, которую сотрудники статистического регионального ведомства специально подготовили к Международному женскому дню. Оказывается, что в Мурманской области проживают 347 тысяч женщин - это 53% от всего населения нашего региона.

Как сообщает Мурманскстат, средний возраст женщин в Заполярье 43 года, 94% из них живёт в городах. Большинство представительниц прекрасного пола приверженцы здорового образы жизни. 79%, например не курят, а 35% регулярно занимаются спортом.

Традиционно женщины чаще выбирают профессии, связанные с образованием, здравоохранением и торговлей.

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