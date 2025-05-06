Женщины гордятся компанией, в которой работают, в 1,5 чаще мужчин

42% россиян гордятся компанией-работодателем, а 36% предпочитают не рассказывать о своём месте работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

42% россиян гордятся компанией, в которой работают. 36% предпочитают не афишировать место работы. За 13 лет число гордящихся местом работы выросло на 2 п.п., а скрывающих — на 4 п.п. 22% затруднились с ответом или заняли нейтральную позицию: «Не скрываю, но и гордости не испытываю».

Женщины гордятся местом работы чаще мужчин (50% против 34% соответственно). Среди молодёжи до 35 лет больше удовлетворенных своим работодателем (45%, тогда как среди респондентов старше 45 лет таких 39%).

Нестыдно за свою компанию чаще россиянам с более высокими доходами (42% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей против 23% среди зарабатывающих до 50 тысяч).

Время проведения опроса: 21—28 апреля 2025 года.