Женщины Мурманской области получают приглашения на вакансии и работу заметно чаще мужчин

Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, что в 2024 году на одно женское резюме в Мурманской области приходилось в среднем 2 приглашения на вакансии, в то время как соискатели-мужчины получали в среднем по 1,7 приглашения. В анализе учтены более 300 тысяч приглашений на вакансии, которые работодатели региона отправили соискателям за 2024 год.

В 2024 году женщины, живущие в регионе и имеющие активные резюме на hh.ru, получили 180 тысяч приглашений на вакансии (или 58% от общего количества), а мужчины – только 128 тысяч приглашений (или 42%).

Более того, в среднем на одно женское резюме приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 2 приглашения против 1,7. То есть, женщины чаще мужчин в Мурманской области получают предложения рассмотреть ту или иную вакансию.

При этом количество мужских и женских резюме отличается несущественно: на них приходится по 46% и 54% от общего числа активных резюме в 2024 году в области.

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к женщинам в регионе вошли «Управление персоналом, тренинги» (91% приглашений на такие вакансии получили местные соискательницы), «Финансы, бухгалтерия» (80%), «Медицина, фармацевтика» (77%), а также «Наука, образование» (72%) и «Ритейл» (60%). И наоборот: в пятерку сфер, куда чаще всего зовут мужчин, попали «Рабочий персонал» (91%), «Автомобильный бизнес» (90% приглашений получили мужчины), «Сельское хозяйство» (89%), «Безопасность» (80%), «Производство, сервисное обслуживание» (77%).

Интересно, что в большинстве профессиональных областей доля приглашений на вакансии, полученных женщинами, сократилась по сравнению с 2023 год. Сильнее всего это проявилось в сферах «Страхование» (с 80% в 2023 году до 69% в 2024 году), «Безопасность» (с 23% до 10%), «Рабочий персонал» (с 26% до 18%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (с 41% до 28%).

Медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин в целом по РФ сегодня составляет 60,6 тысячи рублей, в резюме мужчин – 88,8 тысячи рублей. Зарплатные ожидания женщин ниже мужских независимо от профессии. В Мурманской области средняя ожидаемая зарплата в женских резюме выросла до 50,5 тысячи рублей (+500 рублей за год), в мужских резюме ожидаемый доход, традиционно, выше – 78,9 тысячи рублей. За год мужчины в регионе стали запрашивать доход на 4,7 тысячи рублей больше.

Наиболее существенна разница в ожиданиях среди соискателей разного пола наблюдается в сферах «Информационные технологии» (90 тысяч рублей у женщин и 129 тысяч у мужчин), «Финансы бухгалтерия» (73 тысячи рублей у женщин и 117 тысяч у мужчин) и «Продажи, обслуживание клиентов» (70 тысяч рублей у женщин и 99 тысяч у мужчин). Наименьшая разница – в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» 69 тысяч рублей у женщин и 70 тысяч у мужчин) и «Юристы» (75 тысяч рублей у женщин и 77 тысяч у мужчин).