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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.24 12:00

Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года

Эксперты hh.ru подготовили аналитику по теме женского вопроса за весь 2023 год. По итогам года наметились новые тенденции, такие как увеличение доли руководителей среди женщин, а также рост количества работниц и соискательниц в ряде сфер, в том числе преимущественно «мужских»:  

- по итогам 2023 года сразу в 9 профсферах доля резюме от женщин-руководителей превышает 50%, в целом более половины женщин-соискательниц уже есть в 15 из 26 профсфер рынка труда;

- больше всего (73%) топов-женщин насчитывается в сфере «Управлении персоналом», меньше всего – в автобизнесе (3%);

- за год в топ-9 сфер с наибольшей долей ТОПов-женщин вошла «Розничная торговля», но вышел «Туризм и общепит», здесь количество женщин-ТОПов стало меньше на 5%;

- сферами-лидерами по приросту резюме от женщин на линейные и рабочие, но не управленческие позиции стали сфера домашнего персонала (+23% новых резюме от женщин), сфера транспорта (+3% новых соискательниц), +8% резюме от женщин в ИТ-сфере, +5% в области закупок, кроме того, на  3% выросла доля женщин среди юристов, и наконец на 1% выросла доля женщин в сфере рабочего персонала;

- но есть и сферы-аутсайдеры по падению резюме от женщин: например, на 7% сократилась активность женщин в сфере производства, в автобизнесе сокращение соискательниц на 2%, в строительстве на 2%;

- гендерные отличия: по итогам 2023 года аналитики видят, что опыт руководящей работы в резюме мужчин на 1,6-2 года дольше, чем у женщин. Запросы по зарплатам также всё еще имеют достаточно сильные различия: у женщин в среднем по РФ зарплатные запросы от 48 тысяч рублей, у мужчин 68 тысяч, а на топовых позициях от 90 тысяч рублей и 117 тысяч рублей, соответственно.

Важные итоги:

Мужчины, как и прежде реже женщин рассматривают работу в медицине, образовании и сфере услуг. А у женщин остаётся непопулярной физическая работа в том же промпроизводстве, добыче сырья или машиностроении. Гендерные границы в профессиях регламентируются не только законом, но и традициями и внутренними установками. Да, есть подвижки, но они минимальны. А потому компаниям, готовым брать дам, придётся запускать качественные рекламные кампании (и не одну) по изменению паттерна поведения.

Тренд роста приглашений женщин сохранялся в первом полугодии 2023 года (потом все снова выровнялось). Женщинам за первые 6 месяцев 2023 года было направлено на 15% больше приглашений на вакансии, чем за этот же период 2022 года.

Но избыточного количества женщин на рынке труда нет. Да, есть кейсы среди компаний, когда женщин включают в производственный процесс в металлургическую, сельскохозяйственную и другие отрасли, где традиционно превалируют мужчины. Таким образом, компании проявляют изобретательность, и в итоге выигрывают обе стороны рынка труда.

Ещё один тренд, за которым есть будущее — это корпоративная демография. Над улучшением демографической ситуации в стране может работать не только государство, но и бизнес, разрабатывая программы, которые облегчают возвращение сотрудниц после декрета в компании. Так, по данным опроса hh.ru и «Сберуниверситета», больше половины женщин в декрете проходят обучение, чтобы подрабатывать, а 63% — чтобы сменить профессию. То есть компании могут помочь женщинам комфортно и мягко включиться в работу и выйти на нужный уровень эффективности, а самое главное — мамы в декрете к этому готовы.

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