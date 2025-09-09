Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции

- Гендерный разрыв в оплате труда по-прежнему является вызовом. Это значит, что компаниям важно не только говорить о равных возможностях, но и работать над прозрачностью и справедливостью систем оплаты труда, – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали динамику рынка труда в разрезе гендера. Сравнение данных за 2023-й и 2025 годы показало, что женщины укрепляют свои позиции в привычных для них сферах и занимают новые ниши на уровне руководителей.

Представленность женщин на рынке труда

В 2023 году доля резюме от женщин, претендующих на руководящие должности в целом превышала 50% в девяти профессиональных областях: это управление персоналом, розничная торговля, наука и образование, медицина и фармацевтика, финансы и бухгалтерия, искусство и массмедиа, административный персонал, маркетинг и реклама, а также страхование. К 2025 году этот список расширился: число таких сфер увеличилось до 11. К уже привычным добавились юриспруденция, а также индустрия спорта, фитнеса и красоты.

Однако в 2025 году по-прежнему есть отрасли, где женское присутствие минимально. Среди них добыча сырья (27%), транспорт и логистика (27%), производство (21%), строительство (23%) и, в особенности, автомобильный бизнес (3%). Здесь как среди специалистов, так и на уровне руководителей доля женских резюме невысока (наглядно на инфографике).

Опыт работы: женщины имеют одинаковый стаж с мужчинами

По уровню опыта в разрезе обоих полов на российском рынке труда также заметны изменения. В 2025 году средний стаж работы соискателей в целом по России составляет 6 лет, за два года этот показатель снизился на один год (в 2023 году – 7 лет). У руководителей он стабильно держится на уровне 14-15 лет.

При этом средний опыт работы мужчин и женщин заметно различается на руководящих позициях. Так, в целом по рынку у женщин стаж в 2025 году составляет 6,3 года против 6,2 лет у мужчин, тогда как среди руководителей женщины демонстрируют 13,9 лет опыта против 15,8 лет у мужчин. При этом отраслевой разрез показывает, что c точки зрения опыта женщины ближе всего к мужским показателям в транспорте и логистике, сфере HoReCa и строительстве и недвижимости. Наибольший же разрыв сохраняется в секторе добычи сырья, ИТ и на производстве.

Количество мест работы за всю историю карьеры у большинства соискателей (как мужчин, так и женщин) за два года не изменилось: 2-3 компании у рядовых специалистов и 5-6 у руководителей. Продолжительность работы на одном месте также стабильна – в среднем это около 2,6-2,7 лет.

Образование и навыки: женщины стали больше учиться

Показательно, что растёт вовлеченность женщин в дополнительное образование. Если два года назад его имели 41% женщин-руководителей, то сегодня – уже 49%. В целом же дополнительное образование есть у каждой пятой женщины на рынке труда. Среди мужчин этот показатель в 2025 году составляет 14% (-4 процентных пункта за два года).

Кроме того, женщины немного опережают мужчин по знанию иностранных языков – в среднем 1,3 языка у первых против 1,2 у вторых.

Зарплатные ожидания

При этом гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях сохраняется. В 2025 году медианные ожидания женщин остаются ниже мужских как по рынку в целом, так и среди руководителей.

Так, в среднем по рынку женщины сегодня рассчитывают на зарплату в 58,3 тысячи рублей, тогда как мужчины – на 86,8 тысячи рублей. Разрыв достигает более 30%. Для сравнения: в 2023 году медианные ожидания женщин находились на уровне 48 тысяч рублей, у мужчин – 68 тысяч рублей, и разрыв был сопоставимым с нынешним – порядка 29%.

Среди руководителей гендерные различия в зарплатных запросах выражены не так сильно. В 2025 году женщины-управленцы указывают медианные ожидания на уровне 120,2 тысячи рублей, мужчины – 157,3 тысячи рублей. Разрыв достигает 24%. Два года назад разница была чуть меньше: женщины ожидали 92 тысячи рублей, мужчины – 117 тысяч рублей (разница в 21%) (наглядно на диаграммах 1 и 2).

«За последние два года рынок труда стал более сбалансированным: женщины не только закрепились в привычных для себя сферах, но и усилили свои позиции в профессиях, где раньше были не так заметны. Тем не менее, гендерный разрыв в оплате труда по-прежнему является вызовом. Это значит, что компаниям важно не только говорить о равных возможностях, но и работать над прозрачностью и справедливостью систем оплаты труда», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.