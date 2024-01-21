Женщины не доносят премию до дома в 2 раза чаще мужчин

27% женщин и 13% мужчин не поделятся премией со второй половиной. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в браке.

Получив внеплановую премию на работе, 3 из 4 россиян расскажут о такой радости второй половине и поделятся деньгами. 14% о премии расскажут, но деньги оставят себе. 6% скроют новость о дополнительных финансовых поступлениях от своей второй половины.

Молчунов среди женщин и мужчин примерно поровну (6 и 5% соответственно), а вот тех, кто новость расскажет, но деньги оставит себе, среди женщин значительно больше, чем среди мужчин (21 и 8%).

Россияне старше 45 лет скрывают новость о премии и отказываются делиться финансами реже тех, кто моложе.

Время проведения опроса: 12—17 января 2024 года.