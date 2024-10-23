Женщины согласны рекламировать косметику, мужчины — автомобили и спорттовары

23 октября работники рекламной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Судя по результатам опроса, чаще всего под воздействием рекламы россияне покупают продукты питания (8%), косметику, парфюмерию, средства по уходу (7%) и бытовую технику (4%). По 3% респондентов отметили, что реклама побудила их к покупке гаджетов, лекарств, медицинских изделий и бытовой химии, по 2% — к приобретению автотоваров, одежды, обуви и билетов на культурные мероприятия.

Женщины под влиянием рекламы чаще мужчин покупают продукты питания, косметику и бытовую химию, а мужчины — отправляются за гаджетами и запчастями.

Каждый второй россиянин (48%) считает, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только то, что ему необходимо. Чаще это утверждали мужчины (50% против 44% женщин).

Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой россиянин (14%). Каждый одиннадцатый (9%) готов рекламировать только качественный и полезный продукт. Женщины хотели бы участвовать в рекламе косметики, продуктов питания и предметов одежды, а мужчины — автомобилей и спортивных товаров.

Каждый четвертый россиянин (23%) не стал бы сниматься в рекламных роликах: «Реклама — это не моё». По отношению к опросу 2023 года число не желающих сниматься в какой-либо рекламе увеличилось на 6 п.п., по их мнению, продвигать товары и услуги должны профессионалы.

Время проведения опроса: 9—21 октября 2024 года.