Мурманский Росреестр проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам оформления прав на гаражи и дачиМурманская область заняла 77-е место в рейтинге перспективности трудоустройства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 18:00

Женщины согласны рекламировать косметику, мужчины — автомобили и спорттовары

23 октября работники рекламной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Судя по результатам опроса, чаще всего под воздействием рекламы россияне покупают продукты питания (8%), косметику, парфюмерию, средства по уходу (7%) и бытовую технику (4%). По 3% респондентов отметили, что реклама побудила их к покупке гаджетов, лекарств, медицинских изделий и бытовой химии, по 2% — к приобретению автотоваров, одежды, обуви и билетов на культурные мероприятия.

Женщины под влиянием рекламы чаще мужчин покупают продукты питания, косметику и бытовую химию, а мужчины — отправляются за гаджетами и запчастями.

Каждый второй россиянин (48%) считает, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только то, что ему необходимо. Чаще это утверждали мужчины (50% против 44% женщин).

Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой россиянин (14%). Каждый одиннадцатый (9%) готов рекламировать только качественный и полезный продукт. Женщины хотели бы участвовать в рекламе косметики, продуктов питания и предметов одежды, а мужчины — автомобилей и спортивных товаров.

Каждый четвертый россиянин (23%) не стал бы сниматься в рекламных роликах: «Реклама — это не моё». По отношению к опросу 2023 года число не желающих сниматься в какой-либо рекламе увеличилось на 6 п.п., по их мнению, продвигать товары и услуги должны профессионалы.

Время проведения опроса: 9—21 октября 2024 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В сфере розничной и оптовой торговли ищущим работу стали чаще предлагать бонусы в виде процентов от продаж-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 5 копеек, евро теряет 48 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)В топе основных жалоб северян - ненадлежащее качество или отсутствие отопления, неисправное уличное освещение, нехватка врачей-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика