Женщины в России в 2023 году впервые обогнали мужчин в открытии своего бизнеса

Женщины в России вырвались вперед по количеству новых открытых малых бизнесов, в 2023 году их было более 51% от общего числа регистраций, подсчитали для РИА «Новости» аналитики сервиса «Контур.Фокус».

«Исследование показало, что в 2023 году женщины впервые обогнали мужчин по количеству регистраций новых ИП. Так, в 2022 году в России зарегистрировали 808836 ИП. Доля предпринимательниц составляла 49,2% - 398047. В 2023 году ситуация изменилась - женщины регистрировали ИП чаще, чем мужчины. В 2023 году в России зарегистрировали 986476 ИП. Доля предпринимательниц составила 51,1% - 504097. Это на 26,6% больше, чем годом ранее (398047)», - отмечают аналитики.

Согласно исследованию, в абсолютном значении мужчин-предпринимателей в России больше, чем женщин. Однако разрыв с каждым годом сокращается. Так, на 1 марта 2022 года доля женщин среди ИП в России составляла 46,2%. К марту 2023 года она выросла до 46,4%, к марту 2024 года - до 46,9%.

Двухлетняя динамика подтверждает, что женщины стали активнее заниматься бизнесом. Если число мужчин-предпринимателей с марта 2022 по март 2024 года выросло на 12,7%, то женщин в бизнесе стало больше на 16%.

По мнению эксперта по экономической безопасности «Контур.Фокуса» Антона Яковлева, «история с гендерным разделением бизнеса давно и планомерно смещается в сторону женщин - большую роль в этом сыграли маркетплейсы».

«Например, молодые мамы в декретном отпуске могут зарабатывать, помогая мужу наполнять семейный бюджет - и маркетплейсы дают возможность уверенного старта», - объяснил эксперт.

Отмечается, что женщины-предприниматели находят себя в самых разных сферах экономики: образование, фармакология, медицина, бьюти-сфера, производство и продажа детских товаров и одежды, кулинария и кондитерские услуги.

Как пишет 1prime.ru, если взять отрасли, где женщин больше, то они традиционно имеют абсолютное лидерство в образовании, производстве лекарств и на рынке услуг факторинга. Также более 80% женщин-ИП ведут бизнес в сферах медицины и красоты (салоны красоты), бухгалтерии, дошкольного образования, розничной продажи лекарств, туризма. Любопытно, что 68% ИП в сфере розничной торговли продукцией цветной металлургии - тоже женщины.