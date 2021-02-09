Женская хоккейная команда Северного флота приняла участие в играх «Ночной лиги»

Впервые в истории Северной военной хоккейной лиги женская хоккейная команда «К-21 Амазонки» приняла участие в играх «Ночной лиги» женского хоккея. Девушки сыграли в группе «Б» в дивизионе «Владимира Мышкина». Игры проходили в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Хорс».

Первую встречу «амазонки» провели с командой «Танкистки» из Санкт-Петербурга. «Амазонки» начали игру активно и быстро, отметившись тремя шайбами. Соперницы ответили только одной результативной атакой. Во втором и третьем периодах ворота североморок были неприступны, а «Танкистки» пропустили в свои ворота шесть шайб. Итоговый счёт матча — 9:1.

Во второй игре заполярные «амазонки» сыграли с командой из Петрозаводска «Вега». Северянки первыми отправили шайбу в ворота соперниц, однако к концу первого периода девушки из Карелии смогли сравнять счёт. Исход матча решил второй период, в котором североморские хоккеистки забили соперницам две безответные шайбы. Матч завершился со счётом 3:1.

На следующем этапе «амазонки» встретились с командой «Красная ракета» из Санкт-Петербурга, которой неделю назад уступили в двух товарищеских играх. Фортуна и в этот раз оказалась на стороне ракетчиц, подарив им очередную победу со счетом 2:4.

Заключительная встреча «К-21 Амазонки» состоялась с ещё одной санкт-петербургской командой «Метеор», игра с которой оказалась вполне успешной. «Амазонки» открыли счёт уже на первой минуте матча и в дальнейшем не сбавляли набранные обороты — на перерыв команды ушли со счетом 4:1. Наращивая преимущество во втором периоде, северянки отправили в ворота соперниц четыре безответные шайбы. Третий период прошёл без изменений в счёте. Итог — 8:1 — победа «амазонок».

По итогам игр в группе «Б» в дивизионе «Владимира Мышкина» команда «К-21 Амазонки» уверенно заняла второе место. Девушки забили наибольшее количество шайб за четыре игры — 22, пропустив всего 7. В дивизионе «Владимира Мышкина» в номинациях лучший снайпер, бомбардир и ассистент первое место заняла центральный нападающий «амазонок» Вера Гаджимерзаева, сообщает пресс-служба СФ.