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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 18:15

Женская конференция «Звезда Севера» собрала в Мурманске экспертов в области психологии, образования, медицины и красоты

17 февраля в Мурманске стартовала четвёртая образовательная конференция «Звезда Севера» для жительниц военных городов и жён военнослужащих. В этом году в ней также принимают участие женщины, чьи близкие участвуют в СВО.

Лекции и мастер-классы от федеральных и региональных преподавателей для жён военнослужащих будут длиться на протяжении трех дней на площадках проекта в Мурманске, Североморске и Гаджиево.

С образовательными лекциями и мастер-классами выступят 14 спикеров, среди которых известный врач Андрей Продеус, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, а также телеведущая и преподаватель школы Первого канала Ангелина Грохольская.

Ежегодная конференция «Звезда Севера» – флагманский проект Единого волонтёрского центра Мурманской области, он направлен на поддержку женщин из закрытых военных городов и жён военнослужащих. Проект не имеет аналогов ни в России, ни в мире, так как ранее никто не обращал внимания на проблему нехватки путей самореализации женщин, живущих в небольших закрытых военных городах.

«В четвёртый год существования проект «Звезда Севера» приехал в Мурманск. По сути эта площадка стала местом сбора девушек из всех отдалённых военных гарнизонов области. Больше всего участниц здесь из Печенгского округа. Есть девушки из Алакуртти, Спутника и ЗАТО Островной. А завтра мы продолжим конференцию для местных девушек в столице Северного флота – в Североморске, и в воскресенье закончим серию образовательных интенсивов в Гаджиево. Это, ни много ни мало, 36 часов лекций. Я очень благодарна спикерам, которые на волонтёрских началах взяли на себя такую серьёзную нагрузку, чтобы подарить праздник нашим девушкам», – рассказала Евгения Чибис.

Проект «Звезда Севера» уже представлен на Евразийском женском форуме и поддержан заместителем Председателя Совета Федерации Галиной Кареловой. На открытии конференции в Мурманске Галина Николаевна поприветствовала участниц по видеосвязи. Она отметила, что благодаря конференции за четыре года в Мурманской области сложилось объединение женщин, которое вносит вклад в социально-экономическое развитие северных территорий. За три года более 16000 участниц прошли бесплатные лекции, а участницы основали собственные проекты.

«В этом году конференция проводится в четвертый раз. За это время она стала эффективной площадкой для презентации и последующей реализации социально значимых проектов и инициатив. Благодаря «Звезде Севера» сложился новый общественный институт, направленный на расширение участия женщин в социально-экономическом развитии арктических территорий РФ. Миссия и задачи «Звезды Севера» полностью отвечают основным приоритетам деятельности Совета Евразийского женского форума. Уверена интеграция проекта в действующие инициативы Совета будет способствовать расширению общественной деятельности женщин северных территорий, развитию женского предпринимательства, позволит консолидировать усилия женщин в ЗАТО для решения общих проблем», – сказала Галина Карелова.

Кроме того, на протяжении двух лет «Звезду Севера» поддерживает образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерская управления «Сенеж». В этом году на «Звезде Севера» выступят четыре преподавателя Мастерской с лекциями по психологии, о природе эмоций и построении гармоничных семейных отношений.

Также в рамках конференции мастерицы, которые делают для участников СВО блиндажные свечи, вяжут носки, теплую одежду и многое другое представили свои работы Председателю Комитета Совета Федерации по социальной политике Инне Святенко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Звезда Севера» – один из проектов, который поддержан Советом Федерации. И мы уже видим его на полях Евразийского женского форума. Я очень рада тому, что сегодня увидела на площадке конференции. Видно, что женщины Севера не остаются в стороне и вносят большой вклад в поддержку защитников Отечества. Я уверена, что многие практики, которые реализованы женщинами Севера, мы увидим в плане реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 годы», – отметила Инна Святенко.

Трансляции и запись лекций преподавателей доступны на странице проекта «Звезда Севера» в «ВКонтакте».

18 февраля конференция продолжится в Североморске, в рамках которой пройдёт круглый стол лидеров женсоветов. В нем примут участие представительницы Северного. Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

  

Фото: проекта «Звезда Севера» (https://vk.com/zvezdasevera_official?z=photo-192959349_457243746%2Fwall-195728112_811)

Комментарии

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