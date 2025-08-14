Женские клубы Мурманской области передали книги для детских библиотек подшефного Приморского округа Запорожской области

Акция прошла в рамках гуманитарной инициативы «Север помогает» и проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

В Мурманской области завершился сбор книг для детских библиотек Приморского округа Запорожской области. Инициатива направлена на поддержку образовательных учреждений и восстановление культурной среды в новых регионах.

В пункты сбора поступали художественная и детская литература, исторические издания, книги о традициях и культуре народов России, в том числе о Крайнем Севере.

Активное участие в акции приняли шесть женских клубов региона.

«Мы собирали художественную и историческую литературу, сказки, книги о родном крае. Несмотря на огромное расстояние, которое нас разделяет, мы очень хотим быть вместе. Россия - наша общая земля. Мы рады внести свой вклад в поддержку новых территорий нашей Родины», - сообщила региональный координатор проекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светлана Виденеева.

