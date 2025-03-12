«Женский почерк нашего времени» - в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой в зале художественной литературы открыта книжная выставка «Женский почерк нашего времени».

Как сообщает vk.com/modub51, «женская проза» - это книги, которые пишут женщины о том, что важно для них. Мир мужчин и женщин отличаются. Прекрасная половина человечества больше внимания уделяет любви, семье и детям. Ни один мужчина не сможет так же глубоко понять и описать эти темы, как это сделает женщина. Поэтому книги, написанные женщинами, занимают особое место в литературе.

В экспозиции представлены произведения таких талантливых и известных писательниц, как Дина Рубина, Марина Степнова, Наринэ Абгарян, Ольга Славникова, Анна Матвеева, Александра Маринина, Маша Трауб. Также читатель найдет здесь и новые литературные имена, такие как Ольга Птицева, Екатерина Манойло, Ася Володина, Вера Сорока, Анна Джейн.

На выставке собраны книги о женщинах и для женщин. В них - судьбы и истории, в которых многие могут найти созвучия с собственной жизнью и увидеть людей, похожих на своих близких или знакомых. Тем интереснее становится узнать, как все повернётся.

Выставка будет работать до 30 марта.

Фото: https://vk.com/modub51?from=search&z=photo-160249165_457338530%2Fwall-160249165_24819