Женское большинство диктует свои правила на рынке труда Москвы в финансовой аналитике и экономике

Финансовые аналитики и экономисты-женщины в Москве хотят зарабатывать больше мужчин и работодатели готовы столько платить. В юриспруденции женщины опережают в ожиданиях и мужчин, и зарплатные предложения компаний. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в ноябре 2020 года изучил зарплатные ожидания женщин и мужчин и предложения вакансий по 30 популярным профессиональным группам рынка труда Москвы и Санкт-Петербурга.

Зарплатные ожидания мужчин, живущих в Москве и Санкт-Петербурге, и претендующих на работу в своих городах, в большинстве случаев соответствуют предложениям работодателей. В Москве женщины претендуют на зарплату ниже рыночной более чем по половине позиций, в Санкт-Петербурге — по 60% позиций. Для сравнения, мужские зарплатные «аппетиты» ниже средних рыночных предложений в Москве лишь по 13% позиций, в Санкт-Петербурге среди рассмотренных профессий нет ни одной, где мужчины просили бы зарплату в среднем ниже рынка. И если в Москве есть сферы, где женщины опережают мужчин в зарплатных ожиданиях, то в Санкт-Петербурге таких сфер пока нет.

«SuperJob» отслеживает соотношение зарплатных ожиданий мужчин и женщин в Москве: в 2010 году мужчины заявляли заработок в среднем на 15% выше женщин, в 2014 году средний разрыв в денежных «аппетитах» снизился до 5%, в 2018 году вновь вырос до 9%, а сейчас скорректировался до 7%.

Женщины в финансовой аналитике хотят зарабатывать больше мужчин (100 против 95 тысяч рублей) и средние запросы женщин соответствуют той сумме, что предлагают работодатели. Аналогичная ситуация и среди экономистов: среднее предложение рынка труда совпадает с женскими запросами (по 75 тысяч), мужчины же в среднем претендуют на 70 тысяч рублей в месяц.

Женщины-юристы в среднем просят больше денег, чем мужчины (85 и 80 тысяч рублей), но именно мужские запросы соответствуют зарплатным предложениям рынка труда Москвы.

Женщины и мужчины-архитекторы в среднем указывают одинаковые зарплатные ожидания (по 100 тысяч рублей) и они выше той суммы, что сегодня готов предложить рынок труда (90 тысяч). Аналогичная ситуация и среди менеджеров по развитию: средние зарплатные ожидания женщин и мужчин составляют по 120 тысяч рублей, что выше предложений рынка на 20 тысяч рублей.

Инженеры-технологи, независимо от гендерной принадлежности, в среднем просят ниже рынка: 80 против 85 тысяч рублей.

Зарплатные ожидания женщин ниже мужских, но соответствуют зарплатным предложениям компаний среди программистов «1С» (150 тысяч рублей) и экологов (80 тысяч рублей).

Гендерное равноправие и соответствие запросов средним рыночным предложениям на рынке труда Москвы можно наблюдать среди риелторов (150 тысяч рублей), бренд-менеджеров (125 тысяч рублей) и проектировщиков (100 тысяч).

Запросы женщин в Москве превышают запросы мужчин всего по трем позициям с разницей лишь в 5—7%. Зарплатные ожидания женщин и мужчин равны в девяти профессиональных группах. В остальных сферах лидируют мужчины, и их отрыв более значительный, так, например, среди разработчиков «1С» и менеджеров по продажам зарплатные ожидания мужчин выше женских на 20%.

Сферы деятельности рынка труда Северной столицы, где мужчины и женщины запрашивают в среднем одинаковые суммы, которые соответствуют предложению рынка труда: продажа недвижимости (120 тыс. руб.), проектирование (80 тысяч рублей), пиар и сметное дело (по 75 тысяч), реклама (65 тысяч), управление персоналом и экономика (по 60 тысяч рублей).

В финансовой аналитике зарплатные ожидания женщин «в рынке» (80 тысяч рублей), но они ниже мужских (100 тысяч рублей). Аналогичная ситуация в закупках: предложения компаний и ожидания женщин составляют по 65 тысяч рублей, мужчины же рассчитывают на 75 тысяч в месяц.

Женщины и мужчины-юристы хотят зарабатывать по 70 тысяч рублей, но это несколько выше суммы, которую готов предложить рынок труда (65 тысяч рублей). Кладовщики также претендуют на доход выше средних рыночных предложений, которые сегодня составляют 37 тысяч рублей в месяц: мужчины хотят 45 тысяч, женщины — 40 тысяч рублей.

Итого запросы женщин и мужчин в Санкт-Петербурге равны в восьми профессиональных областях, ни по одной рассмотренной позиции зарплатные ожидания женщин не смогли превысить ожидания мужчин. Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях зафиксирован на позиции бизнес-аналитика: 30 тысяч рублей или 30% в пользу сильного пола, и именно мужские ожидания соответствуют рыночным предложениям работодателей.