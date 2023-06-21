«Женское лицо российского космоса» в пространстве «СОПКИ.21А»

Новая фотовыставка посвящена 60-летнему юбилею полёта Валентины Владимировны Терешковой. Ей принадлежит достижение, которое невозможно ни повторить, ни превзойти. Она остается не только первой, но и единственной женщиной, совершившей одиночный космический полёт.

Как сообщает vk.com/murmanculture, впервые Госкорпорация «Роскосмос» представляет уникальную фотовыставку, посвящённую советским и российским женщинам, прославившим нашу Родину своими полётами в космическое пространство и самоотверженной работе на орбитальных станциях.

Редкие фотографии «звезды» отечественной космонавтики позволят зрителю не только познакомиться с особенностями подготовки к космическому полёту и работе на орбите нашей планеты, но и раскроют подробности простой жизни героини-покорительницы космического пространства.

Увидеть уникальные снимки можно до 22 июня.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266204%2Falbum-139605315_00%2Frev